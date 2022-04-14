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Львівська ОВА викупатиме житло для переселенців, – Козицький

В області проживає понад 250 внутрішньо переміщених осіб. 

Львівська ОВА викупатиме житло для переселенців, – Козицький

Львівська обласна державна адміністрація разом з територіальними громадами почали формувати базу житлового фонду, який можна буде викупити для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

«Зараз в області проживає понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб (це ті, хто зареєструвався офіційно і отримав прихисток від Львівської ОВА). Багато з цих людей втратили домівки і не мають куди повертатися, тому уряд і міжнародні організації уже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом», – написав він в офіційному Телеграм-каналі. 

За словами Козицького, викупленими можуть бути як квартири та будинки, які вже збудовані та придатні для проживання, так і квартири та будинки, що перебувають на завершальній стадії будівництва.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко говорив про потребу у декількох десятках тисяч квартир – саме такий обсяг житла є необхідним для розселення постраждалих від війни осіб. Держава викупатиме ще не введені в експлуатацію, але фактично готові будинки.

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