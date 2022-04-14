Росія займається викраденням українських дітей на державному рівні, – МЗС

Депортація українських дітей з тимчасово окупованих територій фактично є організованим на державному рівні викраденням та руйнуванням майбутнього української нації.

Відповідну заяву оприлюднили в Міністерстві закордонних справ України.

"Такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, насамперед, відповідних міжнародних організації", – зазначили у відомстві.

Росіяни незаконно вивозять дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та тих, чиїх батьків вони убили, на територію країни-окупантки.

При цьому Росія намагається легітимізувати усиновлення маленьких українців росіянами. Спершу Дума за дорученням Путіна зібралася внести зміни до законодавства щодо прискореної процедури усиновлення дітей з Донбасу. Після цього міносвіти РФ вирішило з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.