Росія втратила вже 19 900 своїх військових, – Генштаб ЗСУ

Ворог зазнає величезних втрат і в техніці.

Знищені окупанти, які збирались посилюватись на Харківському напрямку

Бойові втрати Росії з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно склали 19 900 осіб та 753 танки.

Бойових броньованих машин у ворога стало менше на 1968 одиниць, артилерійських систем – на 366, ракетних систем залпового вогню – на 122. про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також росіяни втратили 64 одиниці протиповітряної оборони, 160 літаків, 144 гелікоптери, 1437 одиниць автомобільної техніки, сім кораблів чи катерів, 76 цистерн із паливом, 134 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 25 одиниць автомобільної техніки.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook, втрати станом на 14.04.2022

Нагадаємо, вранці Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив деталі підриву мосту в Харківській області разом із окупантами та ворожою технікою. Бійці сили спеціальних операцій кілька днів тому виявили бронеавтомобіль "Тигр", КамАЗ та три "Урали", що рухалися на підсилення свого угруповання за Ізюмським напрямком.