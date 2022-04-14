Суд заарештував ще 154 об’єкти майна сім’ї Медведчуків, зокрема 23 будинки та яхту

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, де бенефіціарами є Медведчук і Марченко.

Личаківський суд Львова 13 квітня заарештував ще 154 обʼєкти майна підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, арешт накладено на 26 авто, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторну яхту. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

"Раніше слідчі ДБР і прокурори Офісу Генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука", – нагадали в Бюро.

Медведчук підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Медведчук перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Медведчук виїхав у невідомому напрямку.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Народного депутата від "ОПЗЖ" і кума Путіна підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

12 квітня Медведчука при спробі втечі за кордон затримали. Голова СБУ Іван Баканов розповів, що вивезенням путінського кума займалася російська ФСБ за допомогою українських продажних правоохоронців та кримінальних елементів.

Медведчука хотіли доставити до Придністровʼя, а звідти повезту в Москву, однак СБУ спрацювала швидше, ніж росіянам вдалося це втілити.