Помічника нардепа з ОПЗЖ та юриста Медведчука викрили на колабораціонізмі

Помічник-консультант на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ та один із керівників секретаріату фракції цієї партії, особистий юрист Віктора Медведчука були викриті на колабораціонізмі.

За даними слідства, в роботі на Росію їм сприяли правоохоронці та силовики. Про це повідомили в ДБР.

"Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновником молодіжного крила політичної партії «ОПЗЖ».

За даними слідства, він разом із медведчуківським юристом регулярно координую поширення російський фейків з представниками РФ через підконтрольні ЗМІ та передає кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя України.

ДБР провели обшуки в офісах та за адресами проживання цих осіб. Вилучено:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;

комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

"Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, діяльність ОПЗЖ була зупинена як проросійської партії за рішенням РНБО. Водночас перший спікер парламенту Олександр Корнієнко в інтервʼю LB пояснював, що це нешвидкий процес, бо лише суд за позовом центрального органу виконавчої влади може заборонити діяльність партій. Судовий процес разом із апеляціє може затягнутись на місяці.