Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
ГоловнаПраво

Помічника нардепа з ОПЗЖ та юриста Медведчука викрили на колабораціонізмі

Вони координували поширеня російських фейків. 

Помічника нардепа з ОПЗЖ та юриста Медведчука викрили на колабораціонізмі
Віктор Медведчук
Фото: Lb.ua

Помічник-консультант на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ та один із керівників секретаріату фракції цієї партії, особистий юрист Віктора Медведчука були викриті на колабораціонізмі. 

За даними слідства, в роботі на Росію їм сприяли правоохоронці та силовики. Про це повідомили в ДБР

"Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновником молодіжного крила політичної партії «ОПЗЖ». 

За даними слідства, він разом із медведчуківським юристом регулярно координую поширення російський фейків з представниками РФ через підконтрольні ЗМІ та передає кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя України.

ДБР провели обшуки в офісах та за адресами проживання цих осіб. Вилучено: 

  • документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
  • чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
  • протоколи дільничних виборчих комісій;
  • моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
  • комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

"Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, діяльність ОПЗЖ була зупинена як проросійської партії за рішенням РНБО. Водночас перший спікер парламенту Олександр Корнієнко в інтервʼю LB пояснював, що це нешвидкий процес, бо лише суд за позовом центрального органу виконавчої влади може заборонити діяльність партій. Судовий процес разом із апеляціє може затягнутись на місяці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також