Суд заочно заарештував Медведчука

Усі, хто знає, де подівся кум Путіна, мають повідомити в ДБР.

Личаківський районний суд Львова заочно призначив утримання під вартою одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. Про це повідомили в ДБР.

"Раніше слідчі та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука", – зазначається в повідомленні.

Народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Місце перебування фігуранта встановлюється.

Українців просять повідомляти про можливе місце перебування Медведчука до ДБР на електронну адресу inform.dbr@gmail.com та за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10).

Нагадаємо, Медведчук перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Віктор Медведчук виїхав у невідомому напрямку.