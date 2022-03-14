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Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука

До цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою.

Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука
Фото: Слідство. інфо

АТ «Укрзалізниця» готова націоналізувати вагон народного депутата Віктора Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Про це компанія повідомляє у Телеграм.

«Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни», - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зауважують, що наразі всі салон-вагони компанії задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних людей та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.

«Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи», - зазначили у компанії.

Нагадаємо, на території палацу Віктора Медведчука у Пущі-Водиці журналісти «Слідство.Інфо» знайшли залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан. На пероні є рельси, лавки для очікування і годинник та ліхтарі. 

У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка, де журналісти побачили кілька склянок, на яких видно позолочений герб Російської Федерації.

Шафи та полиці кухні вагона заставлені столовими наборами від люксового французького бренду Cristofle Paris. Лише скриня для зберігання срібних виделок, ложок та ножів коштує 14 тис. грн. Кожна срібна вилка та ложка цього бренду коштує від 3 до 9 тис. грн. 

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