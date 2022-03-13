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Окупанти обстріляли "Коксохім" в Авдіївці, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

Снаряди потрапили у цехи і склад, постраждалих немає.

Окупанти обстріляли "Коксохім" в Авдіївці, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста
Фото: Макс Левин

Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. 

Унаслідок обстрілу постраждалих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі групи "Метінвест".

У компанії уточнили, що в результаті обстрілу зупинилася заводська теплоелектростанція, яка подає на Авдіївку тепло.

Раніше через активні бойові дії в Україні АКХЗ частково законсервував виробничі потужності.

АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.

АКХЗ входить до групи "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова.

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