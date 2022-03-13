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Сім лікарень повністю знищені російськими військами і не підлягають відновленню, - Ляшко

Ще 104 заклади охорони здоров'я пошкоджені.

Сім лікарень повністю знищені російськими військами і не підлягають відновленню, - Ляшко
Маріуполь

7 лікарень повністю знищені російськими військами і не підлягають відновленню. Ще 104 заклади охорони здоров'я пошкоджені, але їх можна відновити.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі українських телеканалів, передає Суспільне.

Крім того, Ляшко повідомив, що були обстріляні 34 машини екстреної медичної допомоги, більшість з них виведено з ладу. 6 медичних працівників вбито, понад 12 тяжко поранено.

Міністр додав, що водночас деякі заклади охорони здоров'я вже були оперативно відновлені після обстрілів.

Також під час виступу в ефірі телеканалу Рада Віктор Ляшко запевнив, що нестатку ліків наразі немає, постачання регулярне.

"Хотів би звернутися до українців: Будь ласка, не купуйте лікарські засоби на 3-6 місяців. Лікарські засоби в Україні є, вони постачаються регулярно. Не можна набирати лікарські засоби наперед і цим змінювати архітектуру постачання і наявності лікарських засобів в тій чи іншій аптеці.", — сказав Ляшко.

Водночас він зазначив, що медична сфера зараз перелаштувалась і стала на рейки військової медицини, тому питання пріоритету постачання ліків йде з заклади, які розташовані на передовій, які приймають поранених, травмованих, людей з політравмою після обвалів будинків тощо.

Було наголошено також на тому, що інсулін наразі видається в аптеках України безкоштовно: як імпортний, так і вітчизняний. Для купівлі потрібно мати лише рецепт лікаря (паперовий або електронний). Відповідне рішення про зняття з інсуліну будь-яких надбавок було прийнято урядом 12 березня.

Нагадаємо, сьогодні окупанти нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату на околиці Києва. 

9 березня російські війська обстріляли пологовий будинок і лікарню в центрі Маріуполя. Загинули три людини, серед них дитина.

Станом на 10 березня обстрілів з боку російських військ зазнали 63 лікарні, загинули 5 медиків.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саїд Джавід заявив, що бомбардування російськими літаками десятків українських лікарень є воєнним злочином.

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