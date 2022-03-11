​У МОЗ розповіли, як українським вимушеним переселенцям вакцинуватися від COVID-19 у різних країнах

Міністерство зібрало інформацію про умови вакцинації в Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині та Чехії.

Якщо українці, котрі через війну з Росією виїжджають з України, є невакцинованими, то можуть зробити щеплення за кордоном.

Про це повідомили в Мінохоронздоров'я.

Міністерство зібрало інформацію про умови вакцинації в Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині та Чехії.

"У Польщі доступні вакцини:

Johnson&Johnson (однодозова);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день)", - повідомили в українському відомстві.

Необхідні документи для вакцинації - документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).

Щоб зареєструватися на вакцинацію, треба звернутися до найближчої поліклініки, написати заяву і стати на облік.

"Лікар видає направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl. У полі «Дані пацієнта» (Dane pacjenta) треба вибрати «Інший ідентифікатор» (Inny identyfikator замість «Номер PESEL») та ввести номер документа, яким користується іноземець", - зазначили в МОЗ.

У Румунії доступні вакцини:

Johnson&Johnson (однодозова);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Серед необхідних документів:

закордонний паспорт;

анкета з особистими даними, яку заповнюють на місці (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).

Процедура реєстрації: на офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.го є карта всіх пунктів вакцинації з точними адресами та інформацією про наявні вакцини.

Доступні вакцини Словаччини:

Johnson&Johnson (однодозова);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення в Словаччині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи для вакцинації - документ, що посвідчує особу.

Деталі реєстрації доступні на сайті: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступний лише на території Словаччини, в Україні він не відкривається.

У Молдові доступні вакцини:

Johnson&Johnson (однодозова);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);

Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення тут вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі, кажуть у МОЗ. Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.

Доступні вакцини в Угорщині:

Johnson&Johnson (однодозова);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);

Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення в Угорщині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

З необхідних документів - тільки документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації: іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення https://vakcinainfo.gov.hu/

Чехія пропонує такі доступні вакцини:

Johnson & Johnson (однодозова);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Повний курс щеплення в Чехії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу;

гроші.

Що важливо: вакцинація в Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон/ 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації), зазначили в МОЗ.

Процедура реєстрації: дізнатись про розташування пунктів щеплень можна на сайті registrace.mzcr.cz/samoplatci.

Нагадаємо, Рада ЄС рекомендувала з 1 березня дозволити подорожі до ЄС українцям, щепленим CoronaVac.