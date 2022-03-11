​У МОЗ розповіли, як українським вимушеним переселенцям вакцинуватися від COVID-19 у різних країнах

Якщо українці, котрі через війну з Росією виїжджають з України, є невакцинованими, то можуть зробити щеплення за кордоном.
Про це повідомили в Мінохоронздоров'я.
Міністерство зібрало інформацію про умови вакцинації в Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині та Чехії.
"У Польщі доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозова);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день)", - повідомили в українському відомстві.
Необхідні документи для вакцинації - документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).
Щоб зареєструватися на вакцинацію, треба звернутися до найближчої поліклініки, написати заяву і стати на облік.
"Лікар видає направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl. У полі «Дані пацієнта» (Dane pacjenta) треба вибрати «Інший ідентифікатор» (Inny identyfikator замість «Номер PESEL») та ввести номер документа, яким користується іноземець", - зазначили в МОЗ.
У Румунії доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозова);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).
Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Серед необхідних документів:
- закордонний паспорт;
- анкета з особистими даними, яку заповнюють на місці (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).
Процедура реєстрації: на офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.го є карта всіх пунктів вакцинації з точними адресами та інформацією про наявні вакцини.
Доступні вакцини Словаччини:
- Johnson&Johnson (однодозова);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).
Повний курс щеплення в Словаччині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи для вакцинації - документ, що посвідчує особу.
Деталі реєстрації доступні на сайті: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступний лише на території Словаччини, в Україні він не відкривається.
У Молдові доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозова);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
- Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).
Повний курс щеплення тут вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі, кажуть у МОЗ. Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.
Доступні вакцини в Угорщині:
- Johnson&Johnson (однодозова);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
- Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).
Повний курс щеплення в Угорщині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
З необхідних документів - тільки документ, що посвідчує особу.
Процедура реєстрації: іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення https://vakcinainfo.gov.hu/
Чехія пропонує такі доступні вакцини:
- Johnson & Johnson (однодозова);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).
Повний курс щеплення в Чехії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи:
- документ, що посвідчує особу;
- гроші.
Що важливо: вакцинація в Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон/ 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації), зазначили в МОЗ.
Процедура реєстрації: дізнатись про розташування пунктів щеплень можна на сайті registrace.mzcr.cz/samoplatci.
Нагадаємо, Рада ЄС рекомендувала з 1 березня дозволити подорожі до ЄС українцям, щепленим CoronaVac.