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З України до Польщі евакуювали 73 онкохворі дитини

Маленькі українці продовжать лікуватися за кордоном. 

Фото: facebook/Олена Зеленська

З України до Польщі вивезли 73 онкохворі дитини. Вони продовжать лікуватися за кордоном, повідомила перша леді України Олена Зеленська у Facebook.

"Останніми днями Міністерство охорони здоров'я України та мій офіс активно модерували цей процес: консолідували партнерів, волонтерів, посольства, клініки. І зараз можу доповісти: нам вдалося налагодити систему безпечного доправлення українських дітей на продовження лікування", – написала вона.

Спочатку дітей транспортують до Львова, де проводять додаткові обстеження, стабілізують стан, відновлюють медичні документи та перекладають їх різними мовами.

Далі їх везуть до Польщі, де обладнано спеціальний хаб. Там маленьких українців діагностують і надають їм медичну підтримку. Хаб став можливим завдяки особистому залученню канцелярії президента Польщі та участі професора Пьотра Чаудерни.

"Уже після цього маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподілять на постійне лікування: частина залишиться в Польщі, частину скерують в інші країни, зокрема, до Франції, Італії, Німеччини. От і вчора 73 дитини вирушили до Польщі. І такого проєкту в медичній практиці світу ще не було ніколи. Дякую за цю унікальну та величезну роботу МОЗу і його очільнику Віктору Ляшку, заступниці міністра Ірині Микичак. Саме її група контактує з експертами та лікарями зарубіжних країн", – зазначила Олена Зеленська.

Вона також подякувала львівським дитячим лікарям, особливо Роману Кізимі та команді ЗУСДМУ, які ведуть маленьких героїв до перемоги.

Фото: facebook/Олена Зеленська

Фото: facebook/Олена Зеленська
Фото: facebook/Олена Зеленська

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