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В умовах воєнного стану можна скористатися паперовим рецептом на "Доступні ліки", - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я спростило видачу рецептів за програмою "Доступні ліки" та видачу свідоцтв про народження.

В умовах воєнного стану можна скористатися паперовим рецептом на "Доступні ліки", - МОЗ

У зв’язку з уведенням воєнного стану на території України та для того, щоб українці могли отримати життєво важливі ліки та послуги під час воєнних дій, Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру видачі рецептів на ліки, які можна отримати безоплатно або з незначною доплатою за програмою «Доступні ліки». Нова процедура закріплена в наказі №388 від 28.02.2022.

На час дії воєнного стану пацієнт, що не має можливості отримати електронний рецепт на "доступні ліки", може отримати такий рецепт у паперовому вигляді у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи у пацієнта підписана декларація з цим лікарем.

Аптеки мають приймати паперові рецепти на ліки, які входять в урядову програму реімбурсації "Доступні ліки", та обліковувати їх у паперовій формі. Медичні працівники можуть внести медичні записи про виданий рецепт до реєстру електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) після появи відповідної технічної можливості в системі за схемою, описаною детально в наказі. 

Нагадаємо, програма реімбурсації "Доступні ліки" дозволяє пацієнтам, що мають певні захворювання, отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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