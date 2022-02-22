В Україні розгортають кампанію #ShareWeCare з покращення психічного здоров'я серед підлітків

За сприяння молодіжного руху Teenergizer і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) підготували 130 підлітків-консультантів, які готові надавати допомогу одноліткам.

В Україні розгортають кампанію #ShareWeCare - про збереження та покращення психічного здоров'я серед підлітків.

Молодь може отримати безкоштовні онлайн-консультації з питань ментального здоров’я під час загострення військового конфлікту за методом "рівний-рівному".

За інформацією пресслужби молодіжного руху Teenergizer, цю тему обговорили на відкритому діалозі молоддю "Турбота про ментальне здоров'я", який організували Teenergizer та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Із початком пандемії ЮНІСЕФ разом з Teenergizer реалізовують проєкт із розширення та вдосконалення онлайн–консультацій для підлітків за принципом "рівний-рівному". Це означає, що розмови відбуваються як і з професійними психологами, так і між однолітками.

За цей час 130 підлітків-консультантів "рівний-рівному" пройшли навчання та надали більш ніж 12 000 онлайн-консультацій для однолітків.

Серед найбільш поширених тем, які хвилюють підлітків, є особисті відносини, сексуальне здоров’я, селф-харм (навмисне нанесення шкоди самому собі), депресії, ізоляція, втрата сімейного доходу, тривога через можливий військовий конфлікт, кажуть у Teenergizer.

"Працюючи з підлітками та молодими людьми в Україні та у всьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії з 2015 року, Teenergizer спостерігає стрімкий ріст попиту на підтримку психічного здоров'я серед молоді, тоді як доступність дружніх до молоді послуг у галузі психічного здоров'я на державному рівні, на жаль, залишається обмеженою. Підлітки рідко обговорюють свої проблеми із батьками чи вчителями у школах. Провідний світовий досвід демонструє, що підтримка "рівний-рівному" часто є вирішальною. Особливо в час, коли безпека нашої країни ставиться під загрозу", - розповіла голова правління Teenergizer Яна Панфілова.

Команда молодіжного руху Teenergizer проводить безкоштовні онлайн-консультації для підлітків на сайті teenergizer.org.

Консультанти "рівний рівному" запропонували внести такі послуги для підлітків до програм на рівні держави та на рівні громад.

Фото: Teenergizer

Також Teenergizer запропонував враховувати питання психічного здоров’я підлітків у заходи щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні та поновити діяльність молодіжної групи при МОЗ.

Після звернення представників молодіжного руху Міністерство охорони здоров’я анонсувало поновлення діяльності молодіжної групи. Вона працюватиме над ключовими рішеннями у молодіжній політиці на державному рівні.

"До цієї групи увійдуть представники найефективніших громадських і міжнародних організацій, що працюють з молоддю. Цей досвід допоможе нам краще розуміти потреби та запити у молодіжному середовищі, враховувати його інтереси для подальшої реалізації програм в сфері охорони здоров’я. Нашим пріоритетом є для нас усіх разом трансформувати "традиційну" систему психіатричної допомоги на охорону психічного здоров’я у кожній громаді", - зазначила заступниця Міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.

Нагадаємо, МОЗ дало поради українцям, як зберігати спокій на тлі паніки. Серед них - дихальні вправи у момент загострення тривожності, фізична активність, а також "гігієна споживання" новин.

В ООН попередили, що пандемія коронавірусу може спровокувати кризу психічного здоров'я у світі.