В Україні розгортають кампанію #ShareWeCare з покращення психічного здоров'я серед підлітків

В Україні розгортають кампанію #ShareWeCare - про збереження та покращення психічного здоров'я серед підлітків.
Молодь може отримати безкоштовні онлайн-консультації з питань ментального здоров’я під час загострення військового конфлікту за методом "рівний-рівному".
За інформацією пресслужби молодіжного руху Teenergizer, цю тему обговорили на відкритому діалозі молоддю "Турбота про ментальне здоров'я", який організували Teenergizer та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Із початком пандемії ЮНІСЕФ разом з Teenergizer реалізовують проєкт із розширення та вдосконалення онлайн–консультацій для підлітків за принципом "рівний-рівному". Це означає, що розмови відбуваються як і з професійними психологами, так і між однолітками.
За цей час 130 підлітків-консультантів "рівний-рівному" пройшли навчання та надали більш ніж 12 000 онлайн-консультацій для однолітків.
Серед найбільш поширених тем, які хвилюють підлітків, є особисті відносини, сексуальне здоров’я, селф-харм (навмисне нанесення шкоди самому собі), депресії, ізоляція, втрата сімейного доходу, тривога через можливий військовий конфлікт, кажуть у Teenergizer.
"Працюючи з підлітками та молодими людьми в Україні та у всьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії з 2015 року, Teenergizer спостерігає стрімкий ріст попиту на підтримку психічного здоров'я серед молоді, тоді як доступність дружніх до молоді послуг у галузі психічного здоров'я на державному рівні, на жаль, залишається обмеженою. Підлітки рідко обговорюють свої проблеми із батьками чи вчителями у школах. Провідний світовий досвід демонструє, що підтримка "рівний-рівному" часто є вирішальною. Особливо в час, коли безпека нашої країни ставиться під загрозу", - розповіла голова правління Teenergizer Яна Панфілова.
Команда молодіжного руху Teenergizer проводить безкоштовні онлайн-консультації для підлітків на сайті teenergizer.org.
Консультанти "рівний рівному" запропонували внести такі послуги для підлітків до програм на рівні держави та на рівні громад.
Також Teenergizer запропонував враховувати питання психічного здоров’я підлітків у заходи щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні та поновити діяльність молодіжної групи при МОЗ.
Після звернення представників молодіжного руху Міністерство охорони здоров’я анонсувало поновлення діяльності молодіжної групи. Вона працюватиме над ключовими рішеннями у молодіжній політиці на державному рівні.
"До цієї групи увійдуть представники найефективніших громадських і міжнародних організацій, що працюють з молоддю. Цей досвід допоможе нам краще розуміти потреби та запити у молодіжному середовищі, враховувати його інтереси для подальшої реалізації програм в сфері охорони здоров’я. Нашим пріоритетом є для нас усіх разом трансформувати "традиційну" систему психіатричної допомоги на охорону психічного здоров’я у кожній громаді", - зазначила заступниця Міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.
Нагадаємо, МОЗ дало поради українцям, як зберігати спокій на тлі паніки. Серед них - дихальні вправи у момент загострення тривожності, фізична активність, а також "гігієна споживання" новин.
В ООН попередили, що пандемія коронавірусу може спровокувати кризу психічного здоров'я у світі.