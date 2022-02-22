В Україні за добу зафіксували 24,4 тис. випадків ковіду, одужали 33,2 тис. українців

У понеділок, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 2 455 дітей і 665 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 1 553 пацієнти. Одужали 33 238 осіб, 287 людей померли.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2297;
- Вінницька область – 140;
- Волинська область – 443;
- Дніпропетровська область – 1353;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 480;
- Закарпатська область – 137;
- Запорізька область – 564;
- Івано-Франківська область – 126;
- Київська область – 484;
- Кіровоградська область – 313;
- Луганська область – 188;
- Львівська область – 290;
- Миколаївська область – 1099;
- Одеська область – 1011;
- Полтавська область – 502;
- Рівненська область – 251;
- Сумська область – 251;
- Тернопільська область – 156;
- Харківська область – 911;
- Херсонська область – 582;
- Хмельницька область – 203;
- Черкаська область – 633;
- Чернівецька область – 184;
- Чернігівська область – 368.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 758 773 особи, одужала від коронавірусу 3 985 601 людина, від ускладнень ковіду померли 104 932 українці.
За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 56 726 українців. Першу дозу отримали 15 443 людей, другу – 26 027. Додатково щепилися 350 людей, "бустером" – 14 906.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 695 806 людей. Одну дозу отримали 15 695 804, дві дози – 15 148 026 осіб. Додатково щепилися 26 860 людей, бустерну дозу вкололи 683 414 особам.
Загалом проведено 31 554 104 щеплення проти ковіду.
Нагадаємо, захворюваність на ковід в Україні зменшується вже понад три тижні поспіль. На думку глави МОЗ Віктора Ляшка, пік захворюваності на коронавірус Україна пройде за 2-3 тижні.