В Україні за добу зафіксували 24,4 тис. випадків ковіду, одужали 33,2 тис. українців

21 лютого щепилися 56,7 тис. осіб, половина з них – другою дозою.

У понеділок, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 2 455 дітей і 665 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 1 553 пацієнти. Одужали 33 238 осіб, 287 людей померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1099;

Одеська область – 1011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 633;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 758 773 особи, одужала від коронавірусу 3 985 601 людина, від ускладнень ковіду померли 104 932 українці.

За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 56 726 українців. Першу дозу отримали 15 443 людей, другу – 26 027. Додатково щепилися 350 людей, "бустером" – 14 906.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 695 806 людей. Одну дозу отримали 15 695 804, дві дози – 15 148 026 осіб. Додатково щепилися 26 860 людей, бустерну дозу вкололи 683 414 особам.

Загалом проведено 31 554 104 щеплення проти ковіду.

Нагадаємо, захворюваність на ковід в Україні зменшується вже понад три тижні поспіль. На думку глави МОЗ Віктора Ляшка, пік захворюваності на коронавірус Україна пройде за 2-3 тижні.