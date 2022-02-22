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В Україні за добу зафіксували 24,4 тис. випадків ковіду, одужали 33,2 тис. українців

21 лютого щепилися 56,7 тис. осіб, половина з них – другою дозою.

В Україні за добу зафіксували 24,4 тис. випадків ковіду, одужали 33,2 тис. українців
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 2 455 дітей і 665 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 1 553 пацієнти. Одужали 33 238 осіб, 287 людей померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2297;
  • Вінницька область – 140;
  • Волинська область – 443;
  • Дніпропетровська область – 1353;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 480;
  • Закарпатська область – 137;
  • Запорізька область – 564;
  • Івано-Франківська область – 126;
  • Київська область – 484;
  • Кіровоградська область – 313;
  • Луганська область – 188;
  • Львівська область – 290;
  • Миколаївська область – 1099;
  • Одеська область – 1011;
  • Полтавська область – 502;
  • Рівненська область – 251;
  • Сумська область – 251;
  • Тернопільська область – 156;
  • Харківська область – 911;
  • Херсонська область – 582;
  • Хмельницька область – 203;
  • Черкаська область – 633;
  • Чернівецька область – 184;
  • Чернігівська область – 368.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 758 773 особи, одужала від коронавірусу 3 985 601 людина, від ускладнень ковіду померли 104 932 українці.

За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 56 726 українців. Першу дозу отримали 15 443 людей, другу – 26 027. Додатково щепилися 350 людей, "бустером" – 14 906.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 695 806 людей. Одну дозу отримали 15 695 804, дві дози – 15 148 026 осіб. Додатково щепилися 26 860 людей, бустерну дозу вкололи 683 414 особам.

Загалом проведено 31 554 104 щеплення проти ковіду.

Нагадаємо, захворюваність на ковід в Україні зменшується вже понад три тижні поспіль. На думку глави МОЗ Віктора Ляшка, пік захворюваності на коронавірус Україна пройде за 2-3 тижні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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