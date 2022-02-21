Фото: ЕРА/UPG Австралія відкриває кордони: Брисбен, 21 лютого

Австралія після майже двох років повністю відкрила сьогодні свої міжнародні кордони для мандрівників, щеплених від коронавірусу.

Про це пише reuters.com.

Сектори туризму та гостинності поспішають відновитись після обмежень, накладених COVID-19, а сотні людей воз'єднаються з родичами та друзями, зазначає видання.

Відтак сьогодні до країни прибуде 50 міжнародних авіарейсів, з них 27 приземляться у Сіднеї.

“Це дуже хвилюючий день, на який я чекав довгий час, з того дня, коли я вперше закрив цей кордон на самому початку пандемії”, – сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Туризм – одна з найбільших галузей промисловості Австралії, вартість якої перевищує 60 мільярдів австралійських доларів (43 мільярди доларів). У ній зайнято близько 5% робочої сили країни.

Фото: ЕРА/UPG

Сектор був паралізований після того, як країна закрила свої кордони у березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам дозволили прилітати до Австралії ще з листопада 2021 року у рамках поетапного відкриття.

“Оскільки кордони повністю відкрилися, спалах варіанту коронавірусу “омікрон” в Австралії, схоже, пройшов свій пік: кількість госпіталізацій неухильно падає протягом останніх трьох тижнів. Основна частина загальної кількості підтверджених випадків пандемії в Австралії (близько 2,7 мільйона підтверджених випадків) була виявлена з моменту появи “омікрону” наприкінці листопада. Загальна кількість смертей склала 4929”, – додає reuters.

Фото: ЕРА/UPG Мельбурн, 21 лютого

Нагадаємо, невакцинованим туристам, щоб відвідати країну, доведеться подавати заяву, а після прибуття – пройти карантин у готелі.

У листопаді минулого року Австралія дозволила своїм повністю вакцинованим громадянам виїжджати з країни без спеціального дозволу.

Ковідні обмеження Австралії – одні з найжорсткіших у світі – у містах вводили локдауни навіть через один новий випадок інфікування. Так, у серпні минулого року столицю Австралії Канберру закривали на семиденний карантин після того, як у місті виявили один випадок захворювання. Новий випадок став першим для Канберри більше ніж за рік. Останній раз місто закривали на локдаун у квітні 2020 року, тоді карантин тривав п'ять тижнів.

У листопаді 2020 року на півдні Австралії штат Південна Австралія оголосив локдаун на шість днів через хворого на COVID-19 співробітника піцерії, який збрехав, що не працював під час зараження.

Уряд Австралії закрив міжнародний кордон для всіх, окрім громадян і жителів країни, в березні 2020 року. Водночас у грудні країна почала дозволяти в'їзд у країну кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам. Влада Австралії заявляла, що не збирається відкриватися для туристів до кінця 2022 року.