Австралія після майже двох років повністю відкрила сьогодні свої міжнародні кордони для мандрівників, щеплених від коронавірусу.
Про це пише reuters.com.
Сектори туризму та гостинності поспішають відновитись після обмежень, накладених COVID-19, а сотні людей воз'єднаються з родичами та друзями, зазначає видання.
Відтак сьогодні до країни прибуде 50 міжнародних авіарейсів, з них 27 приземляться у Сіднеї.
“Це дуже хвилюючий день, на який я чекав довгий час, з того дня, коли я вперше закрив цей кордон на самому початку пандемії”, – сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
Туризм – одна з найбільших галузей промисловості Австралії, вартість якої перевищує 60 мільярдів австралійських доларів (43 мільярди доларів). У ній зайнято близько 5% робочої сили країни.
Сектор був паралізований після того, як країна закрила свої кордони у березні 2020 року через пандемію коронавірусу.
Зазначимо, кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам дозволили прилітати до Австралії ще з листопада 2021 року у рамках поетапного відкриття.
“Оскільки кордони повністю відкрилися, спалах варіанту коронавірусу “омікрон” в Австралії, схоже, пройшов свій пік: кількість госпіталізацій неухильно падає протягом останніх трьох тижнів. Основна частина загальної кількості підтверджених випадків пандемії в Австралії (близько 2,7 мільйона підтверджених випадків) була виявлена з моменту появи “омікрону” наприкінці листопада. Загальна кількість смертей склала 4929”, – додає reuters.
Нагадаємо, невакцинованим туристам, щоб відвідати країну, доведеться подавати заяву, а після прибуття – пройти карантин у готелі.
У листопаді минулого року Австралія дозволила своїм повністю вакцинованим громадянам виїжджати з країни без спеціального дозволу.
Ковідні обмеження Австралії – одні з найжорсткіших у світі – у містах вводили локдауни навіть через один новий випадок інфікування. Так, у серпні минулого року столицю Австралії Канберру закривали на семиденний карантин після того, як у місті виявили один випадок захворювання. Новий випадок став першим для Канберри більше ніж за рік. Останній раз місто закривали на локдаун у квітні 2020 року, тоді карантин тривав п'ять тижнів.
У листопаді 2020 року на півдні Австралії штат Південна Австралія оголосив локдаун на шість днів через хворого на COVID-19 співробітника піцерії, який збрехав, що не працював під час зараження.
Уряд Австралії закрив міжнародний кордон для всіх, окрім громадян і жителів країни, в березні 2020 року. Водночас у грудні країна почала дозволяти в'їзд у країну кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам. Влада Австралії заявляла, що не збирається відкриватися для туристів до кінця 2022 року.