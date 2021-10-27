Австралія з листопада знімає заборону на виліт за кордон для щеплених громадян

Протягом 18 місяців австралійці могли полетіти до інших країн тільки за наявності спеціального дозволу.

З 1 листопада всі повністю вакциновані громадяни Австралії зможуть вилетіти з країни навіть без спеціального дозволу. "Бан" на закордонні подорожі без згоди уряду діяв 18 місяців, пише Reuters. При цьому іноземці все ще не можуть подорожувати до Австралії.

На сайті уряду зазначається, що з 1 листопада всі громадяни та постійні резиденти віком від 12 років, щеплені схваленою або визнаною на території країни вакциною, можуть покинути Австралію без спеціального дозволу на виїзд за кордон. Однак діти до 12 років та ті, хто не може бути щепленим за медичними показниками, також можуть подорожувати.

"Національний план працює... це стосується відкриття Австралії, і це тому, що рівень вакцинації росте так високо", – зазначив прем'єр-міністр Скотт Моррісон в ефірі Seven News.

Тим часом Австралія готується остаточно погодити бустерну дозу вакцини Pfizer для дорослого населення, оскільки рівень щеплення першими дозами осіб старше 16 років наближається до 90%. Очікується, що погодження може відбутися вже 8 листопада.

Третя хвиля ковіду, викликана штамом "дельта", призвела до локдауну в двох найбільших містах – Сіднеї та Мельбурні. Однак навіть за таких умов Австралія продовжує тримати гідну позицію в боротьбі з вірусом – за весь час там інфікувалися лизько 164 000 людей, померли – 1669. Населення Австралії складає близько 25,6 млн.

Ковідні обмеження Австралії є одними з найжорсткіших у світі – у містах вводили локдауни навіть через один новий випадок інфікування.