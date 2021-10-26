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Польща відмовилася видати Росії правозахисника Євгена Хасоєва

Суд визнав, що кримінальна справа проти Хасоєва в Росії має ознаки фальсифікації.

Польща відмовилася видати Росії правозахисника Євгена Хасоєва
Фото: sibreal.org

Суд у Варшаві відмовив Росії в екстрадиції правозахисника з Бурятії Євгена Хасоєва.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на самого Хасоєва.

За його словами, суддя обґрунтувала рішення тим, що кримінальна справа проти Хасоєва в Росії має ознаки фальсифікації.

"Суддя оголосила, що їй очевидно, що російська влада за допомогою справи та призначеної перевірки в психіатричній лікарні намагалася мене зганьбити і покарати за те, що я надавав учасникам зимових акцій на підтримку (російського опозиційного політика Олексія) Навального юридичну допомогу", - розповів правозахисник.

Євген Хасоєв - керівник бурятського відділення правозахисної організації "Сибір без тортур". 8 лютого його затримали під час суду над одним з учасників акцій протесту 23 і 31 січня на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального. У правозахисника виник конфлікт з судовим приставом.

За версією слідства, Хасоєв погрожував приставу розправою, діставши при цьому з кишені складаний ніж. Правозахисник же стверджує, що нікому не погрожував, а на конфлікт його спровокував пристав.

У Польщі Хасоєва затримали за запитом Росії у липні цього року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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