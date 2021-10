Цукерберг назвав Facebook Papers спробою оббрехати компанію

Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявив, що публікація Facebook Papers є "вибірковим використанням витоку документів, щоб намалювати спотворену картину про нашу компанію".

Про це він написав на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Цукерберг заявив, що розуміє підвищений інтерес до великих компаній, таких як Facebook. "Добросовісна критика допомогає нам стати кращими", - написав він. Втім, на думку Цукерберга, останні публікації в ЗМІ стали результатом скоординованої кампанії проти соціальної мережі для того, щоб оббрехати її.

Він розказав, що Facebook при ухваленні рішень змушений шукати баланс між поняттями соціальної справедливості, такими як свобода слова, запровадженням шифрування для конфіденційності та наданням допомоги правоохоронним органам.

"Мова йде насамперед не про гроші, а про дотримання балансу між складними соціальними цінностями. І я неодноразово просив про регулювання, щоб внести ясність, тому що я не вважаю, що компанії мають ухвалювати так багато подібних рішень самостійно", - сказав він.

Нагадаємо, що з минулого тижня міжнародні ЗМІ, такі як The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, POLITICO, CNN і Bloomberg, почали публікувати розслідування про внутрішню політику Facebook.

Вони базуються на архіві документів, які передала журналістам колишня менеджерка Facebook Френсіс Хауген. У ньому знайшли підтвердження про те, що соцмережа розпалює ворожнечу та ненависть серед користувачів, про проблеми з модерацією в деяких неангломовних країнах, про те, що соцмережу використовують для торгівлі людьми тощо.