Міністром оборони Канади вдруге за історію стала жінка

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оновив склад свого уряду. Найважливіші міністерства – закордонних справ і оборони – очолили жінки: Мелані Джолі та Аніта Ананд відповідно.

Христя Фріланд зберігла посаду міністра фінансів і заступниці прем'єр-міністра, пишуть ABC News.

Гендерний баланс в уряді Трюдо зберігається з 2015 року, коли вперше було обрано його ліберальний уряд. Жінки й чоловіки ділять посади в Кабінеті міністрів навпіл.

Мелані Джолі раніше займала посаду міністра економічного розвитку, а до того – міністра спадщини. Ананд – друга жінка за історію Канади, яка очолила Міноборони. Перша жінка, яка займала цю посаду – Кім Кемпбелл. Вона була міністром оборони протягом шести місяців у 1993 році.

Трюдо раніше закликали призначити міністром оборони саме жінку через довготривалу проблему з харасментом в армії Канади. Із сексуальними домаганнями і дискримінацією зіткнулися не лише жінки-військові Збройних сил, а й співробітниці Міністерства оборони.

Трюдо також створив нове міністерство – психічного здоров'я та наркозалежності. Міністром стала Керолайн Беннет. Із попереднього Кабінету Трюдо лишилося тільки 10 міністрів. У склад нового уряду входять 39 міністрвв, включно з Трюдо.

Голова канадського уряду переконаний, що приведе свою партію на наступні вибори. Він перемагав тричі поспіль, однак два останні рази його Ліберальна партія не змогла отримати більшість у парламенті.

Нагадаємо, цього вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його Ліберальна партія виграли дострокові федеральні вибори. Ліберали виграли 158 мандатів у новому складі Палати громад проти 119 у їхніх основних суперників – Консервативної партії. Ще 34 депутатів має Квебецький блок, 25 – Нова демократична партія Канади, 2 – Партія зелених.

В попередньому складі парламенту у партії Трюдо також не було більшості, і вона була змушена опиратись на підтримку інших партій.