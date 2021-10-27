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Польща планує радикально посилити свою армію через загрози з боку Росії

Йдетсья про збільшення оборонного бюджету країни та збільшення армії більш ніж вдвічі до щонайменше 250 000 солдатів і 50 000 резервів.

Польща планує радикально посилити свою армію через загрози з боку Росії
Фото: EPA/UPG

Польща має радикально посилити власні збройні сили. Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський, передає Associated Press.

Лідер правлячої партії Польщі “Право і справедливість” у вівторок представив плани щодо законопроекту про оборону країни, який, за його словами, спрямований на "радикальне" зміцнення збройних сил на фоні міграційного тиску з боку свого східного сусіда - Білорусі.

За його словами, законопроект необхідний через погіршення міжнародної ситуації, а також через геополітичне положення Польщі. Приклади, які він навів, включали сусідні «імперські амбіції Росії» та гібридну війну, яку Білорусь веде проти Польщі та інших країн Європейського Союзу з використанням мігрантів.

"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, ми повинні діяти за старим правилом: "Хочеш миру, готуйся до війни", - сказав Качинський на прес-конференції у Варшаві.

За його словами, як країна, яка перебуває на східному фланзі Європейського Союзу та НАТО, Польща повинна мати серйозну стримуючу силу та "здатність ефективно захищатися протягом тривалого часу самостійно".

Представлений Качинським план передбачає збільшення оборонного бюджету та збільшення армії більш ніж вдвічі до щонайменше 250 тис. військовослужбовців і 50 тис. резервістів. Зміни не передбачають поновлення строкової військової служби.

Качинський також сказав, що Польща сподівається зміцнити свої сили, купуючи військову техніку американського виробництва, але також буде дивитися на зброю європейського виробництва.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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