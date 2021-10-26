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Повноваження Меркель на посаді канцлера Німеччини офіційно завершені

Сьогодні відбулося перше організаційне засідання нового німецького парламенту.

Повноваження Меркель на посаді канцлера Німеччини офіційно завершені
Фото: EPA/UPG

Повноваження Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершені. Ппрезидент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр подякував їй та уряду за роботу і вручив їй документи про закінчення повноважень, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Це канцлерство, яке можна віднести до найзначніших в історії цієї республіки", - сказав Штайнмаєр у вівторок у бундестазі, передаючи документи. У вівторок відбулося перше організаційне засідання нового німецького парламенту.

Наприкінці вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори. Федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель залишається на своєму посту до формування нової правлячої коаліції й нового уряду.

В п'ятницю, 22 жовтня, глави держав або урядів Євросоюзу влаштували стоячу овацію для Ангели Меркель. Вона на цій посаді востаннє брала участь в саміті ЄС.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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