Повноваження Меркель на посаді канцлера Німеччини офіційно завершені

Повноваження Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершені. Ппрезидент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр подякував їй та уряду за роботу і вручив їй документи про закінчення повноважень, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Це канцлерство, яке можна віднести до найзначніших в історії цієї республіки", - сказав Штайнмаєр у вівторок у бундестазі, передаючи документи. У вівторок відбулося перше організаційне засідання нового німецького парламенту.

Наприкінці вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори. Федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель залишається на своєму посту до формування нової правлячої коаліції й нового уряду.

В п'ятницю, 22 жовтня, глави держав або урядів Євросоюзу влаштували стоячу овацію для Ангели Меркель. Вона на цій посаді востаннє брала участь в саміті ЄС.