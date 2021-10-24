Німеччина вважає "законним" будівництво Польщею стіни на кордоні із Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що вважає "законною" охорону кордонів у країнах Європейського Союзу.

Про це він сказав після того, як кілька європейських країн попросили Брюссель профінансувати будівництво огорожі на своїх кордонах, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів до ЄС, передає Голос Америки.

На питання, чи необхідна стіна на польському кордоні, міністр внутрішніх справ Німеччини сказав, що захист кордонів виправданий.

"Це законно, щоб ми захищали свої зовнішні кордони таким чином, аби запобігти невиявленому перетину”, - зазначив Зеєгофер в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag, яке вийшло 24 жовтня.

Зеєгофер додав, що Німеччина також посилює контроль на німецько-польському кордоні. Наразі там вже розгорнули вісімсот поліцейських груп.

"У разі необхідності я готовий його посилити ще більше", - сказав він.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, з початку року нелегально кордон між Німеччиною та Польщею перетнули 5 700 людей.

Минулого тижня глава німецького МВС Зеєгофер звернувся до свого польського колеги Маріуша Камінського з пропозицією збільшити кількість спільних патрулів вздовж кордону з Польщею. Камінський у відповідь заявив, що Польща "повністю підтримує" такі заходи.

Минулого тижня Зеєгофер також повідомив, що Німеччина не закриватиме кордони з Польщею, мовляв, такий крок буде “юридично сумнівним". Очільник німецького МВС звинуватив Росію у створеній режимом Лукашенка мігрантській кризі.

На початку жовтня Польща запропонувала побудувати на кордоні з Білоруссю стіну вартістю 350 мільйонів євро, щоб не допустити на їхню територію незадокументованих мігрантів.

ЄС звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

З початку жовтня уряди низки країн Східної Європи, зокрема Польщі, Литви та Греції, виступають за будівництво огорожі вздовж кордонів ЄС, щоб протидіяти зусиллям країн, які використовують міграцію як інструмент політичного тиску.

Раніше Брюссель ухилявся від фінансування стіни вздовж європейських кордонів, наполягаючи, що чинні закони дозволяють фінансувати лише "системи управління кордоном".