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Голова МВС Німеччини звинуватив Росію у створеній режимом Лукашенка мігрантській кризі

"Ми всі переконані в тому, що ключ до вирішення проблеми лежить в Москві".

Голова МВС Німеччини звинуватив Росію у створеній режимом Лукашенка мігрантській кризі
Фото: MDR

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер 20 жовтня заявив, що Росія винна у створеній Білоруссю кризі з мігрантами в Європейському Союзі. Він зазначив, що це не тільки його думка: так вважають і в німецькому уряді, пише Вild.

Відзначивши, що через територію Білорусі відбувається "організована або, як мінімум, підтримувана на державному рівні діяльність з перевезення нелегальних мігрантів", Зєєгофер додав: "Ми всі переконані в тому, що ключ до вирішення проблеми лежить в Москві".

Німецький чиновник заявив, що білоруська влада не могли "нічого цього робити без як мінімум інформування або схвалення Москви".

Зеєгофер назвав організовану державою хвилю біженців через Білорусь "гібридною війною". Він чітко дав зрозуміти, хто несе відповідальність за тисячі мігрантів, які прибули до Білорусі з літа: "Москва". За його словами, Москва дедалі більше орієнтується на конфлікти, а не на їх вирішення.

Що стосується Німеччини, то вона не планує закривати свої кордони з Польщею, наголосив голова МВС.

Федеральна поліція Німеччини повідомила, що з серпня кількість людей, які в'їжджають в країну з Польщі, куди вони нелегально потрапили з Білорусі, зросла до 4300 осіб. Тоді як із січня по липень таких осіб було лише 26. Кількість заяв про надання притулку в Німеччині із січня по вересень вже досягла 80 тис. осіб порівняно з понад 76 тис. осіб за увесь 2020 рік.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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