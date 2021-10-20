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Російський суд оштрафував Дудя за "пропаганду наркотиків"

Блогеру виписали штраф у 100 тисяч рублів за інтерв'ю з Івангаєм та Моргенштерном.

Російський суд оштрафував Дудя за "пропаганду наркотиків"
Фото: t.me/yurydud

Зюзінський районний суд Москви оштрафував на 100 тисяч рублів (приблизно 1,4 тис. доларів) блогера Юрія Дудя у справі про пропаганду наркотиків у своїх інтерв'ю.

Про це пише "РІА Новини" з посиланням на пресслужбу суду.

Адміністративний протокол на Дудя стосується інтерв'ю, які він брав у блогера Івангая з України (справжнє ім'я - Іван Рудський) та репера Моргенштерна (Алішер Валєєв).

Справу розглядали без Дудя. Його адвокат сказав, що штраф будуть оскаржувати.

Юрій Дудь - один із найпопулярніших блогерів російського сегменту інтернету. Його Youtube-канал має 9,5 млн підписників.

Рішення в його справі винесли на тлі масштабного та неприхованого державного тиску на незалежні засоби масової інформації та їхніх журналістів.

Починаючи з квітня 2021 року, іноагентами оголосили цілу низку незалежних ЗМІ, включаючи "Медузу", VTimes (якому довелося закритися), "Інсайдер", телеканал "Дождь", "Важные истории", Republic.

Через загрозу репресій закрилися медіаресурси Михайла Ходорковського: "Открытые медиа" та "МБХ Медиа". Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP також було змушене припинити роботу в Росії через загрозу переслідувань. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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