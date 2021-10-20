Росія натякає, що не дасть Європі додаткового газу без "Північного потоку-2", - Bloomberg

В обмін на збільшення поставок РФ хоче отримати дозвіл Німеччини та ЄС на початок використання трубопроводу.

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання, близькі до "Газпрому" та Кремля, стверджують, що в обмін на збільшення поставок, Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та ЄС на початок використання трубопроводу. Вони вважають, що Росія не діятиме без жорстких гарантій того, що газопроводу дадуть працювати.

Водночас мова йде виключно про постачання газу в обхід України.

Нагадаємо, компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом для випробувань. Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Того ж місяця німецький регулятор пустив до сертифікації польську PGNiG. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців. Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.

4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу, оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови сертифікації. Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило надати докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані.

18 жовтня "Нафтогаз України" також подав заявку на участь у сертифікації російського газопроводу.