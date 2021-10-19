Всім пасажирам і членам екіпажу вдалося безпечно покинути літак, двоє з них при цьому отримали легкі травми.

На території американського штату Техас (округ Уоллер) впав пасажирський літак, на борту якого перебували понад 20 людей. Всім пасажирам і членам екіпажу вдалося самостійно покинути літак.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент трапився у аеропорту Х'юстона у вівторок вранці. Літак McDonnell Douglas MD-87, що прямував до Бостона, під час зльоту не набрав висоту, вдарився у огорожу, викотився на поле біля аеропорту та спалахнув.

Всім пасажирам і членам екіпажу вдалося безпечно покинути літак, двоє з них при цьому отримали легкі травми. За даними чиновників, на борту перебувало понад 20 людей - 18 пасажирів, два пілоти та супроводжуючий персонал. Пповідомлялося також, що в літаку було 22 людини. Наймолодшому пасажиру було 10 років.

Нагадаємо, 10 жовтня у Росії в результаті аварії двомоторного літака L-410 з парашутистами загинуло щонайменше 19 людей.