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Трамп подав до суду на комісію, яка розслідує штурм Капітолію

Експрезидент США оскаржує передачу комісії приблизно 40 документів Білого дому.

Трамп подав до суду на комісію, яка розслідує штурм Капітолію
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп оскаржив у суді дії Комісії Палати представників США, яка розслідує події 6 січня, коли в день посвідчення Конгресом результатів президентських виборів у США, натовп протестувальників пішов на штурм будівлі парламенту.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Трамп оскаржує передачу Комісії приблизно 40 документів Білого дому і наголошує, що обсяг запитаних документів невиправдано великий. Він також розкритикував рішення президена США Джо Байдена не блокувати передачу документів.

Речник Трампа Тейлор Будович звинуватив Демократичну партію "у спробі використати розслідування, щоб відволікти увагу американців від складних питань", серед яких - "здача позицій в Афганістані, швидке зростання інфляції, криза на кордоні, проблемні вимоги щодо подолання COVID та затримки у втіленні законодавчих ініціатив".

Комітет видав запити на отримання документів та викликав наближених до Трампа політиків, щоб свідчити у справі. Колишній стратегічний радник Трампа Стів Беннон відмовився з'явитись на виклик. Комітет сьогодеі має проголосувати про те, чи становлять дії Беннона неповагу до Конгресу.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівлі Капітолію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.  Утім Сенат США виправдав експрезидента.

23 червня суд у США ухвалив перший вирок у справі про штурм Капітолію - 49-річну жительку штату Індіана засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і 500 доларів компенсації. У серпні через атаку на Капітолій на Трампа подали до суду семеро поліцейських.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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