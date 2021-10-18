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Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу

Павелл був першим афроамериканцем на посаді держсекретаря США.

Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Колін Павелл
Фото: wikipedia.org

Колишній держсекретар США Колін Павелл помер у віці 84 років від ускладнень коронавірусу.

Про це з посиланням на родину покійного повідомляє агентство Reuters.

"Він був повністю вакцинований. Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся та чудового американця", - йдеться у дописі сім'ї Павелла на його сторінці у Facebook.

Колін Павелл обіймав посаду держсекретаря США під час першого терміну президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-2005). Він став першим афроамериканцем на такій високій посаді в президентській адміністрації.

У 1987-1989 роках Павелл був радником з національної безпеки в адміністрації президента Рональда Рейгана, а в 1989-1993 роках - головою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Павелл - ветеран війни у В'єтнамі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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