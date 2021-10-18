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Угорська опозиція висунула єдиного кандидата проти Орбана на виборах 2022 року

Весною країна вибиратиме новий склад парламенту.

Угорська опозиція висунула єдиного кандидата проти Орбана на виборах 2022 року
Фото: EPA/UPG

Шість опозиційних партії Угорщини домовилися висунути єдиного кандидата у прем'єри на парламентських виборах 2022 року. Ним стане безпартійний мер міста Годмезевашаргей Петер Маркі-Зай, пише Reuters.

"Ми можемо перемогти тільки разом. Ніхто не здатен порушити єдність опозиції", - заявив Маркі-Зай, якому доведеться кинути виклик нинішньому главі уряду Віктору Орбану.

Угорський прем'єр займає посаду з 2010 року, і вперше за весь цей час його суперником стане єдиний опозиційний кандидат.

Маркі-Зая підтримали партії "Демократична коаліція", "Йоббік", "Діалог за Угорщину", "Моментум", а також соціалісти й зелені.

У двотурових праймеріз опозиції взяли участь 850 тисяч угорців. За мера Годмезевашаргея проголосували 56,7% учасників праймеріз, за його суперницю Клару Добрев з соціал-демократичної партії "Демократична коаліції" - 43,3%.

Нагадаємо, що вибори в Угорщині мають відбутися весною 2022 році.

На минулих виборах партія ФІДЕС на чолі з Віктором Орбаном упевнено перемогла набравши в коаліції з Християнсько-демократичною народною партією майже 48,5% голосів. Це забезпечило їй дві третини депутатських мандатів у парламенті - 133 зі 199.

Під час урядування Орбана відносини між Україною та Угорщиною значно погіршилися. В 2017 році угорці почали блокувати шлях України до НАТО через суперечку щодо мови освіти в українських школах, а у 2021 році підписали контракт з "Газпромом" на транзит газу в обхід України.

Місто Годмезевашаргей має синьо-жовтий прапор, що нагадує український.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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