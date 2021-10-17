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Госпіталізованого із зараженням крові експрезидента США Білла Клінтона виписали з лікарні

Клінтон провів у медичному центрі п’ять днів.

Госпіталізованого із зараженням крові експрезидента США Білла Клінтона виписали з лікарні
Билл Клинтон
Фото: Youtube

Колишнього президента США Білла Клінтона виписали з лікарні після того, як кілька днів тому його госпіталізували із зараженням крові.

Про це повідомив його представник Ангел Урена з посиланням на керівництво медичного центру, де перебував Клінтон.

"Президента Клінтона виписали з медичного центру UC Irvine сьогодні. Температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися, і він повернеться у свій будинок в Нью-Йорку, де завершить курс антибіотиків", - йдеться в повідомленні.

Клінтона було госпіталізовано в Каліфорнії 12 жовтня через погіршення самопочуття. За даними телеканалу CNN, причиною його госпіталізації став сепсис (зараження крові).

Білл Клінтон - 42-й президент США від Демократичної партії, зараз йому 75 років. Він займав пост глави держави два терміни поспіль - з 1993 по 2001 рік. До цього п'ять разів обирався губернатором штату Арканзас. У 2004 і 2010 роках він переніс операції на серці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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