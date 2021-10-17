Туреччина встановила умови для видачі медичних віз

Країна приймає пацієнтів для оздоровлення з Європи, Близького Сходу та Африки

Туреччина протягом 48 годин надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у медичних закладах країни.

Про це повідомив заступника міністра закордонних справ Явуза Селіма Кірана, пише Укрінформ.

"Як тільки пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення через HIB (Асоціація експортерів послуг), він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі", - повідомив Кіран.

За його словами, Туреччина здебільшого приймає пацієнтів для оздоровлення з Європи, Близького Сходу та Африки.

“Ми прагнемо збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які маємо нині, до 3 мільярди доларів до 2023 року”, – повідомив заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу.

Додамо, за перші вісім місяців 2021 року частка українців із загального числа туристів, які відвідали Туреччину, зросла втричі – з 3,57% торік до 10,25% у поточному.