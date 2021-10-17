У метро Харкова машиніст поїзда побився із нетверезим пасажиром - дебоширом
У метро Харкова машиніст поїзда побився із нетверезим пасажиром - дебоширом
СБУ затримала зловмисників, які 5 років тому нападали на банки та інкасаторські авто
СБУ затримала зловмисників, які 5 років тому нападали на банки та інкасаторські авто
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
РНБО затвердила перший в історії держави план оборони України
РНБО затвердила перший в історії держави план оборони України
У Києві п’яний водій збив двох пішоходів: один помер, постарждав сценарист Суспільного
У Києві п’яний водій збив двох пішоходів: один помер, постарждав сценарист Суспільного
У санкційні списки контрабандистів і “злодіїв у законі” РНБО помилково внесли понад 100 осіб
У санкційні списки контрабандистів і “злодіїв у законі” РНБО помилково внесли понад 100 осіб
Викрадення 19-річної дівчини у Львові: повідомили деталі розслідування
Викрадення 19-річної дівчини у Львові: повідомили деталі розслідування
Зеленському показали перше "нове село" в Луганській області
Зеленському показали перше "нове село" в Луганській області
ГоловнаСвіт

Туреччина встановила умови для видачі медичних віз

Країна приймає пацієнтів для оздоровлення з Європи, Близького Сходу та Африки

Туреччина встановила умови для видачі медичних віз
Фото: mfa.gov.tr

Туреччина протягом 48 годин надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у медичних закладах країни.

Про це повідомив заступника міністра закордонних справ Явуза Селіма Кірана, пише Укрінформ.

"Як тільки пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення через HIB (Асоціація експортерів послуг), він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі", - повідомив Кіран.

За його словами, Туреччина здебільшого приймає пацієнтів для оздоровлення з Європи, Близького Сходу та Африки.

“Ми прагнемо збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які маємо нині, до 3 мільярди доларів до 2023 року”, – повідомив заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу.

Додамо, за перші вісім місяців 2021 року частка українців із загального числа туристів, які відвідали Туреччину, зросла втричі – з 3,57% торік до 10,25% у поточному.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також