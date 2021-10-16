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Лондонська поліція розцінює вбивство депутата Еймесса як теракт

Поліцейські говорять про потенційний зв'язок з ісламістським екстремізмом.

Лондонська поліція розцінює вбивство депутата Еймесса як теракт
Фото: ЕРА/UPG

Поліція розцінює вбивство британського депутата-консерватора Девіда Еймесса як терористичний акт.

Про це пише bbc.com.

У Міській поліції Лондона говорять про потенційний зв'язок з ісламістським екстремізмом.

Відомо, що офіцери проводять обшуки за двома адресами у столиці і більше у зв’язку з вбивством не шукають нікого.

Поліція вважає, що затриманий за вбивство 25-річний британець діяв сам, але розслідування обставин інциденту триває. Джерела в уряді повідомили BBC, що він є вихідцем зі Сомалі.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель загадала депутата як “людину з народу”, який був “убитий, виконуючи улюблену роботу”.

Нагадаємо, на Еймесса напали в депутатській приймальні у церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс.

69-річному депутату надали допомогу на місці поді, і навіть вислали йому вертоліт швидкої допомоги, але зусилля медиків були марними – він помер від отриманих поранень.

Це не перший випадок нападу на депутатів у Великобританії. У червні 2016 року депутатка від Лейбористської партії 41-річна Джо Кокс була вбита біля своєї приймальні в містечку Берсталл недалеко від Лідса.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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