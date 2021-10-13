​Україна візьме у Великобританії кредит £21 млн на придбання ПЛР-тестів

Кабінет міністрів на засіданні 11 жовтня затвердив проєкт постанови про залучення кредиту від Агентства експортного фінансування Великобританії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Документ передбачає залучення до 21 млн фунтів стерлінгів (755 млн гривень) для закупівлі наборів для проведення ПЛР-досліджень.

Строк користування кредитом – 4 роки.

Контракт на поставку наборів для проведення було укладено кілька місяців тому в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та державним секретарем Великобританії.

9 вересня Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" отримало 6250 наборів для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції для виявлення SARS-CoV-2.

Кожен набір містить 96 ПЛР-тестів. Таким чином, 6250 наборів дозволять провести 600 тисяч досліджень. Усього, завдяки закупленим ДП "МЗУ" наборам, можна буде провести 4 млн ПЛР-тестувань

Це перша партія з 41 667 наборів, які "Медичні закупівлі" закупили 23 липня 2021 року. Наступні поставки очікуються у жовтні (15625 од) та грудні (19792 од).

Перша поставка, яку прийняли фахівці ДП "МЗУ", була оплачена за рахунок державного бюджету України. Дві наступні фінансуватимуться за рахунок британського кредиту.

Постачальником наборів для ПЛР-тестування є британська Prestige Diagnostics U.K. Ltd.