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Кабмін посилив правила пасажирських перевезень на час карантину

Від водіїв та пасажирів вимагатимуть документи, "які б підтверджували їхню COVID-безпечність".

Кабмін посилив правила пасажирських перевезень на час карантину
Ілюстративне фото
Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Відповідні зміни до постанови №1236 були ухвалені під час засідання уряду 11 жовтня, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту", – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Отже, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

  • документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія" (Дія);
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

раніше повідомляли, що в Україні планують розширити перелік обов’язкових для вакцинації професій. Йшлося про внесення до переліку соціальних працівників та співробітників поштових послуг.

Наразі обов’язковій вакцинації підлягають освітяни та держслужбовці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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