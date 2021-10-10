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В Україні повністю від ковіду щеплено 6,1 млн людей

Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

За суботу, 9 жовтня в Україні від коронавірусу було вакциновано 66 053 людини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані – 31 870 людей.

Протягом доби працювали 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення і 378 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 українців, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

Нагадаємо, в Україні у перелік професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують додати всіх працівників держустанов, соціальних працівників та співробітників сфери поштових послуг.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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