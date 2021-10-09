У “помаранчевій” зоні карантину перебуває 15 областей, – МОЗ

Всі інші області та Київ – “жовті”.

Станом на суботу, 9 жовтня в Україні у “помаранчевій” карантинній зоні опинилося 15 областей.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я України.

Всі інші області та Київ перебувають у “жовтій” зоні.

Так, помаранчевими є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Найгірша ситуація зафіксована у Чернівецькій та Луганській областях, де рівень захворюваності становить відповідно 768 випадків на 100 тисяч населення.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що найближчими днями у кількох областях України буде введено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

За оцінкою Київської школи економіки, критеріям "червоної" зони відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області. У зоні ризику також знаходяться Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Мер Львова Андрій Садовий зі свого боку заявив, що місто заходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Зазначимо, під час "червона" зона під час весняної хвилі ковіду вводилась у 14 областях і місті Києві.

В середньому вони там знаходились 37 днів.

Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше "червоними" були Житомирщина (63 дні) і Буковина (52 дні).