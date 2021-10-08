В Україні підтвердили понад 16,3 тис. випадків коронавірусу - найбільше із 16 квітня

У четвер, 7 жовтня, в Україні підтвердили 16 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності з 16 квітня, коли було зафіксовано 17 479 випадків ковіду.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих учора 1 553 дітей і 431 медпрацівник.

До лікарень з коронавірусом і підозрою на нього за минулу добу потрапили 3 526 осіб. 4 720 пацієнтів подолали хворобу, 241 людина від її ускладнень померла.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 418), Дніпропетровській (1 345), Львівській (1 237), Харківській (1 025) та Донецькій (949) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 514 005 осіб, одужали від коронавірусу 2 282 482 людини, від ускладнень захворювання померли 58 081 пацієнтів.

Нагадаємо, на засіданні уряду 6 жовтня прем’єр Денис Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях уже найближчими днями.

Наразі рішення про посилення карантину з 10 жовтня ухвалили в Харкові.

З 14 жовтня додаткові карантинні обмеження можуть запровадити у Львові.