​У сім'ї дитини з поліомієлітом вірус виявили ще у шістьох дітей

Паралічу в них немає.

У сім'ї дитини з Рівненської області, який захворів на поліомієліт, вірус виявили ще у шістьох дітей. Всього родина виховує десятьох дітей.

Про це повідомило ТСН з посиланням на лікарів.

Дитина, якій всього рік та чотири місяці, потрапила до лікарні на початку вересня з парезом кінцівок.

Дитина не була вакцинована від цієї хвороби, оскільки батьки свідомо відмовлялися від обов’язкових щеплень з релігійних міркувань. Під час обстеження родини, вірус виявили ще в шістьох дітей, але парезу в них немає.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Спеціального противірусного лікування поліомієліту не існує, проте захиститися від хвороби можна за допомогою щеплень.

Нині в Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) є недостатнім: за 8 місяців 2021 року щеплено лише 53%. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95% не вдасться.

Нагадаємо, що в 2015 році в Україні був спалах поліомієліту в Закарпатській області. Після цього було проведено три раунди вакцинації, після чого ВООЗ оголосила про припинення спалаху.