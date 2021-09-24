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На Рівненщині поліція провела рейд проти незаконного видобутку бурштину

В результаті були виявлені знаряддя промислу, бурштин та вироби з нього, а також транспорт та зброя.

Фото: Нацполіція

Поліцейські у Рівненській області 22-24 вересня провели рейди з метою виявлення незаконного видобутку бурштину. 

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, за результатами рейдів правоохоронці виявили та вилучили 13 мотопомп та знаряддя незаконного промислу. 

Крім того, за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень у Володимирці, Єльному, Антонівці та Жовкині правоохоронці провели п’ять обшуків. Під час них було вилучено бурштин-сирець різної фракції загальною вагою 15,31 кг, вироби із нього та три одиниці зброї. 

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Усе вилучене в рамках досудового розслідування скерують для проведення експертизи. 

Крім того, тимчасово затримано незареєстрованих в установленому законодавством порядку дев’ять транспортних засобів (мотоциклів та скутерів).

До заходів були залучені придані сили Головного управління поліції в Рівненській області, оперштаб, працівники Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, у липні на території Волинської області правоохоронці та прикордонники провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуту бурштину.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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