Правоохоронці обстежують понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми навколо місця злочину.

До оперативно-розшукових заходів справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія залучені підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням пресслужби Нацполіції, правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми навколо місця злочину. Підключили водолазів.

"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину", - сказано в повідомленні.

За інформацією поліції, вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого.

У поліції додали, що сьогодні, 23 вересня, Офіс Генерального прокурора розслідування даного кримінального провадження передано до Головного слідчого управління Національної поліції України.

Замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".