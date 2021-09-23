Глова ВР з 10 вересня перебуває на лікарняному з коронавірусом.

"Слуга народу" чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі".

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в кулуарах ВР.

"Будемо чекати пана Разумкова, коли він одужає, будемо зустрічатись. У нас же багато чого вже трапилося. Будемо сідати разом із фракцією і паном Разумковим і вирішувати, як будемо жити далі", - пояснив Арахамія.

Нагадаємо, 10 вересня спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що вдруге захворів на ковід. Він заявив, що почувається добре, але йде на самоізоляцію і працюватиме дистанційно.

20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влада вимагала розглянути на цьому тижні антиолігархічного пакету законопроєктів, а Разумков, який знаходиться на лікарняному через коронавірус, виступив проти.

Однак фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції голови Ради та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.

Нардепи на засіданні 23 вересня ухвалили закон про олігархів. Голосування відбулося за відсутності Разумкова.

Учора в інтерв’ю телеканалу "Прямий" Дмитро Разумков заявив, що у відставку йти не збирається, проте не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.