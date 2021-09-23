Київрада погодила призначення Крищенка заступником Кличка

Київська міська рада погодила призначення колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Києві Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

За це у четвер, 23 вересня, проголосував 91 депутат міської ради. Його підтримали всі фракції міської ради, крім "Слуги народу".

Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронними органами.

"Впевнений, що зможу втілити всі ідеї та ініціативи, досягти великого рівня взаємодії, координації з цього приводу", - сказав він під час свого виступу.

Крищенко буде вже 15-м заступником Кличка, який назвав свого нового підлеглого "справжнім бійцем за Україну" та "професіоналом з принципами".

"Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Саме такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади. Переконаний, це призначення посилить ефективність заходів, що втілює столиця задля безпеки мешканців і гостей Києва", - сказав Кличко.

Нагадаємо, що Крищенко очолював поліцію Києва з 15 грудня 2015 року до 11 серпня 2021 року.

Поліцейський прославився у квітні 2014 року завдяки захисту Горлівського райвідділу міліції від сепаратистів. Тоді він скинув з даху будівлі російський триколор, за що був сильно побитий. Деякі проросійські сайти навіть повідомляли, що його вбили. За героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом "За мужність" III ступеня.