Разумков не пов'язує замах на Шефіра з боротьбою проти олігархів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає некоректними спроби пов'язувати обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра з боротьбою команди глави держави проти олігархів.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає "Інтерфакс-Україна".

"Деякі колеги передчасно намагаються розвішувати якісь ярлики. Це дуже погана тенденція, і точно вдаватися до неї не варто. А те, що це (замах на Шефіра, - ред.) можна розцінювати як тиск, на Офіс (президента - ІФ), на президента або безпосередньо на Сергія Нахмановича (Шефіра, - ред.) - точно... Я не пов'язував би це з боротьбою проти олігархів", - сказав Разумков.

Спікер наголосив, що напад на Шефіра є злочином і "не має значення, хто його скоїв: багата людина, бідна чи якісь злочинні елементи".

При цьому, за словами Разумкова, важливо, щоб правоохоронні органи та генеральний прокурор Ірина Венедіктова "максимально ефективно й професійно спрацювали та знайшли справді і виконавців, і замовників".

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шефір після замаху "цілий, але в шоковому стані". Він також припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському.

Сам Зеленський назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас він визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".

"Я думаю, що зараз у нас такої великої фундаментальної мафії немає... Вона ж у свій час перейшла у великі фінансові групи. Звинувачувати їх прямо не буду... Я думаю, що ми будемо чекати слідства", - сказав президент.