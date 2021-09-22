Порошенко і Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса за справою Приватбанку, - адвокат

Лондонський суд відмовив у позові братів Суркісів проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої у справі ПриватБанку – про це повідомив адвокат Ілля Новіков.

«Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, в позові щодо націоналізації ПриватБанку. Позов на суму більше 350 мільйонів доларів. Були заявлені претензії до п’ятого Президента України Петра Порошенка і колишньої голови Нацбанку Гонтаревої. Ці претензії суд визнав повністю неспроможними», – повідомив Ілля Новіков.

Він також зауважив, що співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.

«Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, що держава повністю приймає в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб», – пояснив Ілля Новіков.

«Цей лист був підписаний паном Лук’яновим, який був виконувачем обов’язків державного секретаря МЗС. Це достатньо скандальна ситуація. Труднощі перекладу ускладнювалися тим, що державний секретар англійською може перекладатися як «secretary of state», і зрозуміло, що у сприйнятті англійських юристів це щось на зразок держсекретаря США. Тобто якби у позивачів вийшов цей трюк з цим листом і з цим двозначним перекладом, справді у суду могло б скластися враження, що дійсно міністр закордонних справ України чи якийсь чиновник зі схожою посадою заявив про відмову від імунітету. Суд, на щастя, розібрався у всьому цьому. Це питання зняте», – зазначив Новіков.

На його думку, чиновники МЗС спробували таким чином вести суд в оману.

«Нас дуже цікавить спроба українських чиновників, зокрема чиновників МЗС допомогти Суркісу і його компаніям у цій спробі, у цьому замаху, у цій оборудці. Я думаю, що НАБУ і СБУ мають всі підстави, – це офіційний документ, рішення Суду Сполученого Королівства, – розпочати досудове розслідування з того приводу, яким чином, хто займався і хто відповідальний за цей замах, за спробу ввести в оману Британський суд і створити умови для позбавлення України суверенного імунітету в цьому суді», – зазначає Ігор Головань.

За його словами, наразі доведеться обговорювати питання із компенсації судових витрат.

«Згідно англійського права це питання обговорюється окремо, воно не вирішується автоматично і в день винесення рішення. На даний момент ці витрати складають уже більше 2 мільйонів доларів», – зазначив Ілля Новіков.

«Рішення, яке відбулося, авторитетне, гранично докладне, гранично конкретне. Ми обов’язково опублікуємо його переклад і у вас буде можливість у цьому переконатися детально», – резюмував адвокат.