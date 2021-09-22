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Українцям продають газ у 8 разів дорожче від собівартості, – Тимошенко

З жовтня бюджетним установам газ будуть продавати по 24 гривні за кубометр, нагадала лідерка "Батьківщини".

Українцям продають газ у 8 разів дорожче від собівартості, – Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Реальна вартість кубометру українського газу становить 1 гривню, людям подають його в 8 разів дорожче. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради.

«Зараз в Україні покривається наймасштабніший корупційний злочин, який тільки можна собі уявити! Вчора Головний виконавчий директор НАК «Нафтогазу» Отто Ватерландер зробив сенсаційну заяву, він сказав, що видобуток українського газу коштує близько 1 гривні за кубічний метр. А людям його продають майже в 8 разів дорожче! Хто дав право заробляти на бідних українських родинах 800% прибутку?» – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що з жовтня бюджетним установам, тобто школам, дитсадкам, лікарням, газ будуть продавати по 24 гривні за кубометр. Дивує, що з цього приводу не було жодних заяв ні від президента, ні від уряду, ні від монобільшості в парламенті.

«Продавати під час кризи, коронавірусу, згортання економіки українцям власний газ у 8 разів дорожче, ніж він реально коштує, це є абсолютний кримінальний злочин. Тому ми пропонуємо діяти негайно! Треба заслухати на цю тему прем’єр-міністра в п’ятницю. Негайно створити Тимчасову слідчу комісію по НАК «Нафтогазу». Розглянути наш спільний законопроєкт №4680 про те, щоб український газ за собівартістю плюс 30% прибутку віддати людям і бюджетним установам. Так ми зможемо знизити тарифи для українців», – зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, за її словами, важливо домогтися порушення кримінальних справ відносно всіх, хто керував «Нафтогазом» і наживався на українських родинах.

«Я хочу нагадати, що є державний аудит, який виявив, що «Нафтогаз» не за призначенням використав 225 мільярдів гривень. Це практично більше пенсійного фонду країни. Ось вам і зовнішнє управління, адже «Нафтогаз» перебуває під керівництвом іноземної наглядової ради, і навіть головний виконавчий директор був іноземним громадянином. На бідності українців отримують гіперзаробітки іноземці. Час з цим покінчити», – констатувала лідер «Батьківщини».

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