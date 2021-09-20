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Тимошенко закликає зібрати Асоціацію міст для вирішення тарифних питань

Політик вважає неправильним скидати проблеми на плесі очільників місцевих громад.

Тимошенко закликає зібрати Асоціацію міст для вирішення тарифних питань
Фото: ba.org.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що якщо направити газ вітчизняного видобутку на потреби українців, забезпечити субсидіями кожну родину, яка їх потребує та підтримати місцеві бюджети дотаціями з центральної казни, це дозволить захистити людей перед тяжким опалювальним періодом. Про це вона заявила під час Погоджувальної ради.

«Я сподіваюся, що прем’єр-міністр в п’ятницю разом з урядом буде доповідати про те, що будуть робити з тарифами. Адже на сьогодні ціна газу для тепла підвищилася майже вдвічі, і зараз збирають мерів для того, щоб їх примусити з місцевих бюджетів покрити цю різницю в тарифах, щоб люди подорожчання не відчули. А в місцевих бюджетах цих грошей немає, тому треба негайно голосувати законопроєкт, який підписали всі лідери фракцій, щоб дешевий український газ віддати людям», – наголосила Юлія Тимошенко.

Голова фракції наполягає на негайному ухваленні парламентом двох законопроєктів «Батьківщини»: №4680, який направляє газ вітчизняного видобутку на потреби населення, та законопроєкт №6011, відповідно до якого гроші, які Україні виділив МВФ, направляються на субсидії. Також, на думку Тимошенко, парламент має поговорити з очільниками місцевих громад і не скидати на їхні плечі тарифні проблеми.

«Треба зібрати Асоціацію міст на чолі з Кличком у Верховній Раді, запросити профільні комітети та голів фракцій для того, щоб розібратися, що буде з тарифами. Тому що зараз їх примушують в бюджеті на наступний рік робити видатки, яких у них немає, на компенсацію зростання тарифів. Це повний розвал управління країною, тож треба негайно змінювати ті рішення, які приносять країні біду», – закликала Юлія Тимошенко.

Аліса Збітня
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