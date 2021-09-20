"Росія видає бажане за дійсне", - МЗС про "міжнародних спостерігачів" на російських виборах у Криму

Україна розглядає приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу.

Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків «міжнародними спостерігачами» на виборах у Криму.

Про це в коментарі LB.ua повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Ба більше, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова. Жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає", - заявив він.

Ніколенко наголосив, що Україна розглядає приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. "Вони нікого не представляють, окрім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес", - додав речник українського МЗС.

Раніше колишній депутат парламенту Франції Мішель Вуазен розповів, що його просили не відвідувати окупований РФ український півострів, і заявив про тиск Європарламенту на "міжнародних спостерігачів".

Вибори до Держдуми РФ тривали три дні. Голосування відбувалося на тлі масових порушень. За попередніми даними російської влади, 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на російських парламентських виборах онлайн. Окрім того, мешканців "ДНР" та "ЛНР" звозили до Ростовської області Росії, де вони голосували на виборчих дільницях.

Дистанційно могли проголосувати і мешканці окупованого Севастополя.