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Рада не розглядатиме законопроєкт про олігархів найближчого пленарного тижня, - Разумков

Профільним управлінням парламенту необхідний час, щоб підготувати документ до розгляду.

Рада не розглядатиме законопроєкт про олігархів найближчого пленарного тижня, - Разумков
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховна Рада наступного пленарного тижня не розглядатиме законопроєкт про олігархів.

Про це в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Це малореалістично, вірніше нереалістично, бо ... наступного тижня треба буде зрозуміти, скільки часу необхідно буде профільним управлінням Верховної Ради, щоб підготувати цей законопроект до розгляду. Це займе чимало часу, я думаю, що кілька днів точно піде", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 на засіданні 1 липня. За це рішення проголосували 275 депутатів.

Сьогодні, 17 вересня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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