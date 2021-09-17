РНБО запустила систему моніторингу "олігархів"

Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5599.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 17 вересня.

"Ми мали звіт про те, що апаратом РНБО розроблена та введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система… яка має систему третього класу, найвищого рівня складності, яка зможе в процесі проводити моніторинг усіх людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній Раді мають бути під системою нашого моніторингу. Така система готова", - сказав Данілов на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, ця система може працювати з відкритими документами, для службового користування і під грифом "таємно".

"Це перша система, яка має таку розгалужену систему і такий захист. Вона побудована таким чином, щоб у разі прийняття у Верховній Раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 на засіданні 1 липня. За це рішення проголосували 275 депутатів.

Сьогодні, 17 вересня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення.