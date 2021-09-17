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Представник уряду в парламенті перебуває в реанімації з ковідом, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" закликав українців вакцинуватися.

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді та голова секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук перебуває у реанімації через COVID-19.

Про це голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив під час брифінгу перед засіданням Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, передає Укрінформ.

"Тарас Мельничук перебуває у реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну (у парламенті, - ред.) та голова секретаріату", - сказав Арахамія.

Нардеп також закликав українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уберегти себе від перенесення захворювання в ускладненій формі.

Нагадаємо, Тарас Мельничук став представником уряду в Раді у червні. На цій посаді він змінив колегу по фракції Василя Мокана.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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